Премьер Бабиш: Наивысший прокурор Земан не уважает правила правовых процессов

Наивысший прокурор Павел Земан, по словам премьер-министра Андрея Бабиша, не соблюдает правила справедливого правового процесса, поскольку планирует провести анализ аудиторского отчета Европейской комиссии о конфликте интересов премьер-министра. Как заявил сам Андрей Бабиш, данный предварительный отчет необъективен и содержит неправдивую информацию. Премьер Бабиш отметил, что он с трудом может поверить, что глава Наивысшей прокуратуры планирует создавать анализ на основании предварительного документа, вместо того, чтобы дождаться окончательного вердикта Европейской комиссии.

Напомним, что Павел Земан заявил, что в отчете Еврокомиссии содержаться серьезные обвинения, поэтому его ведомство планирует проанализировать данный документ. Результаты анализа будут озвучены в течение двух-трех недель.