Премьер Бабиш надеется на нормализацию взаимоотношений с Россией

Премьер Андрей Бабиш надеется на то, что дипломатические консультации приведут к спокойствию во взаимоотношениях Чешской Республики и России. Глава правительства сообщил об этом в интервью ежедневнику Blesk. Необходимо обговорить разные проблемы. «Предложение начать диалог поступило к российской стороне также с моего согласия», - заявил Бабиш.
«Неприемлемо, чтобы кто-либо вмешивался в нашу политику, однако российская сторона это отвергает. У нас разные взгляды на положение дел. Будем надеется, что объяснения на дипломатическом уровне приведут к нормализации взаимоотношений», - добавил премьер.
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