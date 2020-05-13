Премьер Бабиш надеется на нормализацию взаимоотношений с Россией

Премьер Андрей Бабиш надеется на то, что дипломатические консультации приведут к спокойствию во взаимоотношениях Чешской Республики и России. Глава правительства сообщил об этом в интервью ежедневнику Blesk. Необходимо обговорить разные проблемы. «Предложение начать диалог поступило к российской стороне также с моего согласия», - заявил Бабиш.

«Неприемлемо, чтобы кто-либо вмешивался в нашу политику, однако российская сторона это отвергает. У нас разные взгляды на положение дел. Будем надеется, что объяснения на дипломатическом уровне приведут к нормализации взаимоотношений», - добавил премьер.