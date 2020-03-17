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Премьер Бабиш: коронавируc обойдется Чехии в десятки миллиардов крон

Эва Туречкова
17-03-2020 oбновлено
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Экономические последствия принятия мер по предотвращению массового распространения коронавируса будут исчисляться в десятках миллиардов крон, отметил премьер Андрей Бабиш.

В связи с чрезвычайной ситуацией придется пересмотреть бюджет на будущий год. Сокращение инвестиций может коснуться, например, оборонного ведомства, а именно закупки новых бронетранспортеров на сумму 50 млрд крон.

Согласно прогнозам аналитиков, экономику Чехии ожидает период стагнации. В случае закрытия крупных предприятий может повториться кризис 2008 -2009 гг.

 
 
 
 
 
 
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