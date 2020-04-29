Премьер Бабиш из-за спора с Москвой: Чехия не допустит вмешательства других стран в свою политику

Чешская Республика не допустит того, чтобы иностранные державы вмешивались в ее политические дела, сообщил журналистам премьер Андрей Бабиш.

Актуальными спорами с Москвой по его словам интенсивно занимается глава МИД Чехии Томаш Петршичек. Оба политика во вторник лично обсуждали ситуацию, которая, по мнению чешского премьера, не требует радикальных мер, таких как выдворение из страны посла РФ в Чехии.

«Мы – суверенное государство, и не позволим любой крупной мировой державе влиять каким-либо образом на наши политические дела», - сообщил Бабиш журналистам после своей встречи с президентом Милошом Земаном в замке в Ланах.

«Недопустимо – если это правда – чтобы любое иностранное государство проводило у нас акции, направленные против наших граждан», - заявил Бабиш.

Напомним, что трое чешских политиков - мэр Праги Зденек Гржиб, староста шестого пражского района Ондржей Коларж и староста района Ржепорые Павел Новотны -находятся под охраной полиции в связи с угрозами в их адрес. Коларж скрывается в неизвестном месте.

Чешский еженедельник Respekt на этой неделе опубликовал информацию, согласно которой три недели назад в Чехию прибыл гражданин России, сотрудник российских спецслужб, с целью ликвидировать названных чешских муниципальных политиков, имевший при себе яд. Российское посольство в Праге назвало статью чешского еженедельника «газетной уткой» и протестовало в МИД.

По заявлению Андрея Бабиша, чешская дипломатия будет говорить с российской стороной также о недружественных проявлениях в адрес Чешской Республики, с которыми в минувшие недели приходилось сталкиваться в России чешским дипмиссиям в Москве и Санкт-Петербурге.