Премьер Бабиш: Государство хочет купить остравский ArcelorMittal за одну крону

Председатель правительства Андрей Бабиш заявил, что чешское государство хочет приобрести чешский филиал металлообрабатывающей компании ArcelorMittal в Остраве за одну крону. Премьер сообщил, что переговоры по сделке уже ведутся. При этом британский холдинг Liberty House, который также планирует купить предприятие, по мнению главы кабинета, не обладает достаточной прозрачностью.

Группа ArcelorMittal должна продать остравский и другие филиалы в Европе для приобретения крупнейшего европейского металлообрабатывающего завода Ilva в Италии, что является условием, выдвинутым Европейской комиссией. Ранее Еврокомиссия сообщила, что Liberty House является подходящим покупателем для приобретения остравского ArcelorMittal. Премьер-министр Чехии, со своей стороны, считает, что предприятие должно перейти в собственность государства.