Премьер Бабиш: Чем больше мы «вливаем» денег, тем больше недовольны люди

Глава чешского правительства Андрей Бабиш, комментируя многотысячную воскресную демонстрацию в Праге с требованием его отставки, заявил, что она прошла «на основе лжи». «Чешская Республика никогда не жила так хорошо, как сейчас. Мы – одна из самых обеспеченных стран. Наше правительство много вложило в экономику, зарплаты, инвестиции, науку и исследования, социальную сферу. Складывается впечатление – чем больше мы "вливаем" денег, тем больше люди недовольны. Это странная ситуация», – подчеркнул премьер.

23 июня, в день проведения демонстрации, на вопрос информагентства ČTK Андрей Бабиш ответил, что не согласен с утверждением демонстрантов, обвиняющих его во вмешательстве в работу министерства юстиции. «Сегодня здесь было множество самых разных людей, которые говорили о независимой юстиции, одновременно отправляя меня прямо в тюрьму, а господина президента – в гроб. Возможно, они и частные фирмы готовы национализировать… Однако и такие мнения могут высказываться в демократическом обществе, хотя понятно, что об этом может думать нормальный человек», – говорится в тексте, предоставленном администрацией правительства агентству ČTK.