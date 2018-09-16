Премьер аргументировал свою отрицательную позицию к приему в ЧР сирот из Сирии тем, что речь идет о тинейджерах

Премьер-министр Андрей Бабиш прокомментировал критику, вызванное его интервью изданию Právо, в котором он заявил, что Чешской Республике не следует принимать сирийских сирот. Ранее предоставить новый дом 50 детям, лишившимся родителей во время войны в Сирии предложила евродепутат от христианских демократов Михаэла Шойдрова; ее поддержал глава МВД Ян Гамачек. Слова Андрея Бабиша вызвали резкую критику со стороны главы оппозиционной фракции ТОР-09 Мирослава Калоусека и зампредседателя Европарламента Павла Телички.

Андрей Бабиш аргументирует свою позицию, что речь идет не трехлетних о детях, а тинейджерах от 12 до 17 лет. «Взять их к нам и делать из них сейчас чехов проблематично. Они не говорят по-чешски, и я не знаю, как бы это проходило. Я думаю, что мы должны помогать им там, где они сейчас находятся», – сообщил премьер в интервью «Чешскомку Радио».