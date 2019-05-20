Премьер Андрей Бабиш хочет вдвое сократить расходы на председательство Чехии в ЕС в 2022 г.

В интервью изданию Hospodářské noviny председатель правительства Андрей Бабиш заявил, что 2,7 млрд крон, предусмотренные как расходы на исполнение Чехией в 2022 г. функций председателя ЕС, являются чрезмерно высокими. Премьер заявил, что хочет сократить их вдвое.

По мнению Андрея Бабиша, эта сумма должна составлять не более 50 млн евро, то есть менее 1,3 млрд крон. В бюджет на следующий год уже заложена сумма на подготовку в размере 178 млн крон (около 7 млн евро). Премьер намерен обсудить это вопрос в госсекретарем ЧР по вопросам Евросоюза Миленой Грдинковой.