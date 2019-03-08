Премьер Андрей Бабиш остается самым популярным политиком ЧР

Премьер-министр, основатель и глава праявщего движения ANO Андрей Бабиш является самым популярным политиком среди членов правительства и председателей парламентских партий в Чехии. В ходе опроса агенства STEM его работу оценило 48% респондентов. Второе место занял глава партии «пиратов» Иван Бартош, а третье – министр финансов Алена Шиллеровой, которая оказалась в этом списке впервые, набрав 36% голосов.

В конце списка оказались политики, чьи имена малоизвестны в обществе. Лишь минимальное количество респондентов знало имя министра промышленности Марты Новаковой, министра юстиции Яна Кнежинека или министра обороны Любомира Метнара, более половины опрошенных признались, что им ничего не говорит имя министра культуры Антонина Станека.