Премьер Андрей Бабиш не будет участвовать в заседаниях государственного совета по субсидиям ЕС

Глава кабинета Андрей Бабиш не будет участвовать в заседаниях государственного совета по Европейским структурным и инвестиционным фондам (ESIP), т.е. евросубсидиям. Правительство Чешской Республики одобрило проект поправки к закону о поддержке регионального развития, которым допускается возможность участия в заседании другого члена кабинета, а не только премьер-министра. Поправка была внесена в ответ на критику со стороны Евросоюза о возможном конфликте интересов чешского премьер-министра при получении евросубсидий.

Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер предложил Андрею Бабишу три способа, которыми можно избежать конфликта интересов, который связывают с холдингом Agrofert, ранее находившимся в собственности чешского премьера. Один из них состоит в том, чтобы Андрей Бабиш воздерживался от участия в принятии решений, которые могут вести к конфликту интересов, в том числе выйти из правительственного Совета по Европейским структурным и инвестиционным фондам, не принимать участие в решениях в областях, которые могут принести преференции холдингу Agrofert, и назначить для принятия подобных решений другое лицо.

В феврале 2017 года Бабиш передал холдинг двум трастовым фондам, тем не менее, он до сих пор остается бенефициаром этих трастов. Компании, которые входят в Agrofert, получали субсидии от Евросоюза. В Чехии по подозрению в злоупотреблении дотациями в отношении Андрея Бабиша и членов его семьи ведется уголовное расследование.