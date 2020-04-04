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Премьер А.Бабиш допустил отмену некоторых ограничительных мер

Лорета Вашкова
04-04-2020
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Премьер-министр Андрей Бабиш в интервью газете Právo допустил, что правительство в понедельник, 6 апреля, могло бы отменить некоторые из ограничительных мер, введенных с целью воспрепятствовать распространению коронавируса. Глава правительства, в частности, упомянул о возможности открытия, например, магазинов электротоваров, канцелярских принадлежностей и обуви.

"В настоящее время мы также обдумываем возможность открытия легкоатлетических стадионов и спортивных площадок, предназначенных для велоспорта, бега, тенниса, скейтбординга, спортивной стрельбы, каноистики и других дисциплин", – указал премьер.

 
 
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