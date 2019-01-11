Премьер А. Бабиш сообщил, что не располагает информацией о готовящихся санкциях со стороны КНР в отношении Чехии

Правительство не располагает информацией, что Китай готовит какие-либо санкции в отношении Чехии после рекомендации чешских спецслужб отказаться от технологий Huawei и ZTE. Такое заявление после заседания кабинета сделал премьер-министр ЧР Андрей Бабиш.

Премьер сообщил, что спецслужбам следует объяснить методику анализа потенциальной опасности китайских технологий. Андрей Бабиш указал, что Национальное управление кибернетики и информационной безопасности (NÚKIB) выпустил свое предупреждение «без предварительных консультаций и не представил никаких доказательств». Председатель правительства ожидает, что Управление будет сотрудничать с компаниями и фирмами, занимающимися аудитом в сфере безопасности. Глава кабинета также сообщил, что лишь один из министров указал на возможные проблемы при использовании упомянутых китайских технологий.