Премьер А. Бабиш сообщил, что не располагает информацией о готовящихся санкциях со стороны КНР в отношении Чехии

Катерина Айзпурвит
11-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Правительство не располагает информацией, что Китай готовит какие-либо санкции в отношении Чехии после рекомендации чешских спецслужб отказаться от технологий Huawei и ZTE. Такое заявление после заседания кабинета сделал премьер-министр ЧР Андрей Бабиш.

Премьер сообщил, что спецслужбам следует объяснить методику анализа потенциальной опасности китайских технологий. Андрей Бабиш указал, что Национальное управление кибернетики и информационной безопасности (NÚKIB) выпустил свое предупреждение «без предварительных консультаций и не представил никаких доказательств». Председатель правительства ожидает, что Управление будет сотрудничать с компаниями и фирмами, занимающимися аудитом в сфере безопасности. Глава кабинета также сообщил, что лишь один из министров указал на возможные проблемы при использовании упомянутых китайских технологий.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 