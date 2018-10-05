Премьер А. Бабиш поддержал стремление Македонии вступить в ЕС и НАТО

Катерина Айзпурвит
05-10-2018
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В ходе встречи премьер-министра Андрея Бабиша с президентом Македонии Георгом Ивановым глава чешского правительства поддержал стремление Македонии вступить в Евросоюз и НАТО. Желание балканской страны присоединиться к структурам Запада также в ходе встреч 4 октября поддержали президент ЧР Милош Земан и председатель Сената Милан Штех.

Также Андрей Бабиш обсудил с Георгом Ивановым проблемы миграции и роли Македонии, которая находится в так наз. «балканском коридоре», по которому в Европу проникают беженцы. Георг Иванов, находившийся в Праге с двухдневным визитом, также встретился с главой Нижней палаты парламента Радеком Вондрачеком.

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