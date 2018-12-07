Премьер А. Бабиш: Контрразведка работает на профессиональном уровне

Катерина Айзпурвит
07-12-2018
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Премьер-министр Андрей Бабиш не согласился с критикой со стороны президента Милоша Земана, назвавший назвал отчет контрразведки (BIS) «болтовней». «Информационная служба безопасности работает на профессиональном уровне, и я могу оценивать ее только положительно», – подчеркнул глава правительства. Удовлетворенность работой контрразведки выразил и министр внутренних дел, председатель социал-демократов Ян Гамачек.

Глава BIS Михал Коуделка, комментируя критику со стороны президента, подчеркнул, что Информационная служба безопасности еще никогда не работала так успешно, как сейчас.

Острую дискуссию в политических и общественных кругах вызвало интервью президента Земана телеканалу TV Barrandov, в котором он подверг сомнению выводы BIS о том, что в посольствах России и Китая работает множество шпионов.

 
 
 
 
 
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