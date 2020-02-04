Прекращено расследование по делу сына премьера ЧР

Прокурор Ярослав Шарох прекратил судебное расследования сына премьер-министра Андрея Бабиша-младшего по делу о предоставлении субсидий на строительство виллы Гнездо аиста. Об этом сегодня сообщил представитель прокуратуры города Праги Алеш Цимбала, добавив, что дело остановлено по причине отсутствия состава преступления со стороны обвиняемого.

Прокурор Ярослав Шарох по этой же причине прекратил уголовное преследование по делу Гнезда аиста остальных членов семьи Андрея Бабиша еще в августе прошлого года. Обвинения были сняты с жены премьера Моники Бабишовой, дочери Адрианы и ее мужа Мартина Геродеса.