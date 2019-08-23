Предъявлено обвинение бывшему заместителю директора разведки

Антон Каймаков
23-08-2019 oбновлено
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Верховная прокуратура Праги сообщила о задержании и предъявлении обвинения в мошенничестве, а также в злоупотреблении служебным положением бывшему заместителю директора разведки, отвечавшему за внешние связи и информацию, Зденеку Благуте. В СМИ также сообщается о проведении обыска у бывшего министра, которому, однако, каких-либо обвинений предъявлено не было.

Отдел внешних связей и информации занимается обработкой данных, собранных за пределами страны, а также полученных внутри Чехии. В отличие от Службы безопасности и информации (BIS), однако, у Отдела внешних связей нет права, например, осуществлять прослушивание телефонных разговоров.

 
 
 
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