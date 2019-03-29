Представители ЮНЕСКО завершили проверку состояния исторического центра Праги

Представители ЮНЕСКО и Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) завершили контроль состояния исторического центра чешской столицы. Проверка была связана со спорными строительными проектами и связанным с этим вопросом законодательством.

В том случае, если контролирующие органы сочтут нарушения существенными, на повестке дня встанет вопрос сохранения за Прагой ее места в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, куда исторический центр города был занесен в 1992 году.

Выводы комиссии будут представлены через несколько месяцев, в 2020 году, когда будет решаться вопрос о внесении Праги в реестр памятников, чье существование находится под угрозой. С точки зрения Чешского национального отделения ICOMOS, проблемой Праги остается высотная застройка и замалчивание проблемных проектов.