Представители TOP 09 передали в Посольство РФ в ЧР петицию с требованием освободить политзаключенных в России

Представители партии TOP 09 передали в российское посольство петицию, подписанную 2 тыс. гражданами Чехии, которая содержит призыв к российским властям освободить политзаключенных и уважать права человека. Как отметила заместитель главы партии Маркета Пекарова Адамова, цель петиции – желание продемонстрировать преследуемым гражданам России, что о них не забывают за границей.
«РФ является членом Совета Европы и связана многими международными документами, но реальность ситуации с правами человека в России значительно отличается от того, к чему обязалась Москва. Мы подали петицию накануне бархатной революции, чтобы внести хотя бы символический вклад в улучшение ситуации с правами человека в РФ в будущем», - подчеркнул, в свою очередь, председатель партии TOP 09 Иржи Поспишил.
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