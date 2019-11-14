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Представители TOP 09 передали в Посольство РФ в ЧР петицию с требованием освободить политзаключенных в России

Тимур Кашапов
14-11-2019
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Представители партии TOP 09 передали в российское посольство петицию, подписанную 2 тыс. гражданами Чехии, которая содержит призыв к российским властям освободить политзаключенных и уважать права человека. Как отметила заместитель главы партии Маркета Пекарова Адамова, цель петиции – желание продемонстрировать преследуемым гражданам России, что о них не забывают за границей.

«РФ является членом Совета Европы и связана многими международными документами, но реальность ситуации с правами человека в России значительно отличается от того, к чему обязалась Москва. Мы подали петицию накануне бархатной революции, чтобы внести хотя бы символический вклад в улучшение ситуации с правами человека в РФ в будущем», - подчеркнул, в свою очередь, председатель партии TOP 09 Иржи Поспишил.

 
 
 
 
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