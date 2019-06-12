Представители США и РФ встретились в Праге

Ирина Ручкина
12-06-2019
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Новым началом сотрудничества Российской Федерации и США можно назвать встречу замглавы российского МИД Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Андреей Томпсон, прошедшей сегодня, 12 июня, в Праге. В ходе встречи были подняты темы, связанные с восстановлением диалога по стратегически важным вопросам. По словам российского дипломата, важен сам факт возобновления переговоров, хотя позиции Москвы и Вашингтона во многом расходятся в вопросе контроля над вооружениями. Эта встреча стала первой после приостановления действия «Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», в несоблюдении которого оба государства обвиняют друг друга.

Сергей Рябков подчеркнул: стороны не должны допустить, чтобы сотрудничество в сфере контроля над вооружениями сошло на нет. По его мнению, без подобных переговоров в таких серьезных вопросах разобраться сложно. Андреа Томпсон в свою очередь назвала встречу с Сергеем Рябковым «искренней» – об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Ирина Ручкина
12-06-2019
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