Представители США и РФ встретились в Праге

Новым началом сотрудничества Российской Федерации и США можно назвать встречу замглавы российского МИД Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Андреей Томпсон, прошедшей сегодня, 12 июня, в Праге. В ходе встречи были подняты темы, связанные с восстановлением диалога по стратегически важным вопросам. По словам российского дипломата, важен сам факт возобновления переговоров, хотя позиции Москвы и Вашингтона во многом расходятся в вопросе контроля над вооружениями. Эта встреча стала первой после приостановления действия «Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», в несоблюдении которого оба государства обвиняют друг друга.

Сергей Рябков подчеркнул: стороны не должны допустить, чтобы сотрудничество в сфере контроля над вооружениями сошло на нет. По его мнению, без подобных переговоров в таких серьезных вопросах разобраться сложно. Андреа Томпсон в свою очередь назвала встречу с Сергеем Рябковым «искренней» – об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети Twitter.