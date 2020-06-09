Представители Сената ЧР официально подтвердили намерение посетить Тайвань

Глава Сената Чехии Милош Выстрчил официально заявил о своем намерении посетить в конце августа Тайвань. Следом за Выстрчилом на остров отправится председатель Комитета по образованию верхней палаты Парламента Чехии Иржи Драгош.
Напомним, что о визите на Тайвань первым заговорил предшественник Выстрчила на посту главы Сената, покойный Ярослав Кубера, которому в связи с этим были адресованы угрозы со стороны Посольства Китая в Чехии. По утверждению Выстрчила, звонки из Посольства продолжались и после смены во главе Сената. Как известно, Пекин всеми усилиями стремится воссоединить остров с Китаем.
По мнению Выстрчила, необходимо настаивать «на соблюдении принципов независимости и суверенитета, а не руководствоваться кратковременными экономическими интересами». По мнению политика, верхняя палата Парламента Чехии остается единственной институцией в стране, защищающей суверенитет и самобытность чешского народа.
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