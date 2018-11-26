Представители правящей коалиции обсудят социальные вопросы

Представители правящей коалиции, движения ANO и Чешской социал-демократической партии (ČSSD), в понедельник проведут заседание по социальным вопросам, которое несколько раз откладывалось. Политики намереваются обсудить учреждение пенсионной комиссии, государственный бюджет, уровень прожиточного минимума.

Повышение уровня прожиточного минимума намерена продвигать со следующего года министр труда и социальных дел Яна Maлачова от партии социал-демократов, однако министр финансов от движения ANO Aлена Шиллерова не разделяет данного мнения. Размер прожиточного минимума в Чехии в последний раз повысился в январе 2012 года. Для взрослых, живущих самостоятельно, он составляет 3410 крон (133,2 евро), для детей и взрослых, живущих в семье, он установлен на более низком уровне.

Глава Минтруда ранее сообщила, что жизненный минимум было бы целесообразно повысить до 3800 крон. Министр финансов Алена Шиллерова опасается того, что повышение планки прожиточного минимума привело бы к росту пособий по безработице. .