Представители правящей коалиции обсудили социальные вопросы

Представители правящей коалиции, движения ANO и Чешской социал-демократической партии (ČSSD), в понедельник провели заседание по социальным вопросам, которое несколько раз откладывалось. Политики намеревались обсудить учреждение пенсионной комиссии, государственный бюджет, уровень прожиточного минимума.

Повышение уровня прожиточного минимума намерена продвигать со следующего года министр труда и социальных дел Яна Maлачова от партии социал-демократов, однако министр финансов от движения ANO Aлена Шиллерова не разделяет данного мнения. Размер прожиточного минимума в Чехии в последний раз повысился в январе 2012 года. Для взрослых, живущих самостоятельно, он составляет 3410 крон (133,2 евро), для детей и взрослых, живущих в семье, он установлен на более низком уровне.

Mинтруда планирует на этой неделе выдвинуть свое предложение о повышении прожиточного минимума на 11% с января 2019 года. Министерство финансов хотело бы повременить с повышением до 2020 года. Глава Минтруда ранее сообщила, что жизненный минимум было бы целесообразно повысить до 3800 крон. Министр финансов Алена Шиллерова опасается того, что повышение планки прожиточного минимума привело бы к росту пособий по безработице.