Представители муниципалитетов встретятся с министрами

Ирина Ручкина
12-06-2019
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Сегодня, 12 июня, четверо министров и глава Ассоциации регионов Яна Мрачкова-Вильдуметцова встретятся с представителями городов и сел в здании Министерства регионального развития в Праге. В этом году главной темой собрания станут, к примеру, финансирование городской администрации или так называемый «служебный закон».

По словам организаторов, свое участие подтвердило свыше 350 депутатов и представителей муниципалитетов - различных городов и сел. В дискуссии будут участвовать также главы четырех министерств - министр регионального развития Клара Досталова, министр финансов Алена Шиллерова, министр промышленности и торговли Карел Гавличек и министр труда и социальных вопросов Яна Малачова.

 
 
 
 
 
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