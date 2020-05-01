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Представители гостиниц и ресторанов назвали недостаточной поддержку со стороны государства

Тимур Кашапов
01-05-2020
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Меры правительства, направленные на ослабление карантинных мер, носят хаотичный и невнятный характер, господдержка гостиниц и кейтеринговых предприятий является недостаточной, заявили в Ассоциации отелей и ресторанов ЧР (АОР). Представители организации также пожаловались на дискриминацию своих членов со стороны государства.

Объявление условий открытия ресторанов ассоциация приветствует, однако нелогично, что с 11 мая смогут начать работу кинотеатры, рестораны, цирки, а гостиницам и находящимся в этих зданиях ресторанам и кафе разрешат принять гостей только 25 мая, поясняется заявлении АОР. Поэтому Ассоциация требует, чтобы отели и гостиницы смогли начать работу с 11 мая, пусть на первом этапе будет ограничено количество размещаемых гостей, подчеркнули в организации.

 
 
 
 
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