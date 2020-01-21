Архив передач

Представители горсовета Брно выразили солидарность с местной мусульманской общиной

Эва Туречкова
21-01-2020
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Более двадцати представителей горсовета Брно поставили свою подпись под призывом бороться против проявлений религиозной ненависти в их городе. Документ был составлен в реакции на инцидент, случившийся в начале января текущего года, когда неизвестные нанесли аэрозольной краской на стену здания местной мечети угрожающую надпись: «Не распространяйте ислам в ЧР! Иначе мы убьем вас».

Мечеть ранее неоднократно подвергалась нападению вандалов.

«Запугивание какой-либо группы лиц является недопустимым явлением, с которым необходимо решительно бороться», - говорится в открытом обращении. «Подписанты выражают солидарность с брненской мусульманской общиной, также как и с любой потенциальной группой лиц, против которой может быть направлена агрессия».

 
 
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