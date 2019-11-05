Представители 16 государств EС призвали Евросоюз не сокращать финансирование политики сплочения

Представители 16 государств-членов EС призвали Евросоюз в рамках своего проекта бюджета в 2021-2027 гг. не сокращать финансирование политики сплочения. Об этом в ходе пражского саммита, проходящего в Пражском Граде во вторник, договорились члены так называемой группы «Друзья политики сплочения» (по-чешски Přátelé koheze), большинство которых является представителями стран Восточной и Южной Европы.

Сторонники этой политики одновременно высказались в пользу большей гибкости перераспределения средств из европейских фондов. В совместном пресс-релизе, опубликованном на портале Президиума правительства ЧР, сторонники этой стратегии назвали политику сплочения "принципиальным инвестиционным инструментом ЕС". По их мнению, именно политика сплочения способствовала сближению уровня жизни в государствах ЕС и эффективности европейского единого рынка.

Под декларацией подписались представители 13 стран, вступивших в ЕС в 2004 году и позже, а также Испании, Португалии и Греции.

Хорватия сделает все возможное для того, чтобы во время ее председательства в ЕС в первом полугодии 2020 года удалось завершить переговоры, касающиеся параметров на следующий бюджетный период Евросоюза с 2021 по 2027 гг. В заключение саммита группы «Друзья политики сплочения» об этом сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.