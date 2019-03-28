Представитель Тайваня покинул встречу в Минпроме по просьбе главы ведомства

Тимур Кашапов
28-03-2019
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Представитель Тайваня по требованию посла Китая был вынужден покинуть встречу иностранных инвесторов с представителями Министерства промышленности Чехии, которая состоялась в среду, 27 марта, пишет Hlidacipes.org. Это подтвердил глава экономического и культурного представительства Тайваня в ЧР.

Министр промышленности Марта Новакова через своего заместителя Владимира Бертла попросила представителей Тайваня покинуть встречу, чтобы избежать дипломатического конфликта, сообщается в заявлении Минпрома. «Учитывая, что мероприятие было предназначено для дипломатов, которыми не являются члены Экономического и культурного представительства Тайваня, его сотрудники поняли просьбу министра и покинули зал заседания. Министерство промышленности и торговли ЧР очень сожалеет по этому поводу», - говорится в сообщении ведомства.

 
 
 
 
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