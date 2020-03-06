Представитель МИД РФ Мария Захарова осудила присвоение площади в Праге имени Бориса Немцова

«Мотивация властей чешской столицы, решивших назвать одну из площадей Праги именем Бориса Немцова в знак поддержки российской оппозиции, абсолютно абсурдна и не поддается никакому логическому объяснению», – цитирует агентство ТАСС выступление на брифинге 6 марта официального представителя МИД России Марии Захаровой. При этом ни в выступлении Захаровой, ни в публикации ТАСС не сообщается, что в честь Бориса Немцова была переименована площадь «Под каштаны», по адресу которой в Праге находится посольство Российской Федерации.

«Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что подобные "действия по оказанию влияния на внутриполитические процессы в других государствах" противоречат нормам международного права. По ее словам, вызывает также недоумение однобокая избирательность чешских властей в пользу исключительно российской оппозиции», – передает ТАСС.

Переименование площади состоялось 27 февраля, в 5-летнюю годовщину гибели Бориса Немцова. На церемонии присутствовала дочь политика Жанна Немцова, мэр Праги Зденек Гржиб, староста шестого района Праги Ондржей Коларж, российские и чешские активисты. В тот же день аллея рядом с российским посольством была названа в честь убитой в 2006 году журналистки Анны Политковской.