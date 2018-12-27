Представитель Лиги арабских государств призвал Чехию не переносить посольство в Израиле в Иерусалим

Тимур Кашапов
27-12-2018
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Спикер Арабского парламента Мешал Бин Фахм аль-Салми призвал Чешскую Республику не переносить свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает палестинское информационное агентство Wafa. Пресс-секретарь президента ЧР Милоша Земана Йиржи Овчачек прокомментировал это сообщение в сети Twitter, заявив, что глава государства продолжит работать над переносом диппредставительства.

Сообщается, что Мешал Бин Фахм аль-Салми письма идентичного содержания направил спикеру Палаты депутатов и председателю Сената, а также в МИД ЧР, в которых подчеркнул неприятие Арабским парламентом заявлений Милоша Земана о его планах перенести посольство в Иерусалим. Такой шаг, по его мнению, является «вопиющим нарушением международного права и законности, а также радикальным изменением позиции Чешской Республики, которая была в авангарде стран, признавших «государство Палестина» в 1988 году».

 
 
 
 
 
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