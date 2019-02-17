Представитель Чешской банковской ассоциации о развитии экономики ЧР

Правительство сможет в этом году покрыть запланированный дефицит бюджета в 40 миллиардов крон (около 1,56 миллиарда евро), однако это будет непросто. Об этом в воскресенье, 17 февраля, в политической дискуссионной передаче «Вопросы Вацлава Моравеца» на Чешском телевидении заявила главный экономист Чешской банковской ассоциации Эва Замразилова. Однако, по ее мнению, экономический период, когда в конце года показатели работы с госбюджетом был лучше, чем экономисты ожидали в начале года, заканчивается. Госпожа Замразилова также подчеркнула, что план по экономии бюджета должен быть введен как можно раньше.

Основная опасность для развития чешской экономики, по словам Эвы Замразиловой, исходит из-за рубежа - в первую очередь они могут быть вызваны так называемым «жестким Брекситом», а также замедлением экономического роста Германии.