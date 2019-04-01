Председательство ЧР в Евросоюзе потребует создания сотен новых рабочих мест

Председательство Чешской Республики в ЕС во второй половине 2022 года потребует создания сотен новых рабочих мест. Об этом сообщает ČTK со ссылкой на материалы, подготовленные Министерством финансов страны. Во сколько обойдется госбюджету подготовка не уточняется. На подготовку к председательству ЧР в 2009 году было выделено 3,75 млрд крон (144 млн евро).

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг сообщения о том, что он выступает за отказ от председательства страны в ЕС во второй половине 2022 года. По данным издания Deník N, на минувшей неделе Бабиш сообщил коллегам по правительству, что полугодие председательства Чехии будет стоить слишком много денег и не принесет никаких выгод. Премьер-министр затем заявил в Твиттере, что он не предлагал отказаться от председательства, а «лишь выступал за сокращение расходов».