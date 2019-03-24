Председательство ЧР в Евроcовете создаст 570 рабочих мест

Ирина Ручкина
24-03-2019
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Для председательства Чешской Республики в Совете Европейского Союза во второй половине 2022 года будет необходимо создать около 570 новых рабочих мест на основании трудового контракта на ограниченный срок. Более подробное бюджетное распределение правительство представит к концу апреля 2019 года.

По данным информационного агентства ČTK, председательство Чешской Республики в 2022 году будет гораздо более сложным и затратным, чем в 2009 году. Основная причина – изменения законодательства ЕС, вызванные, в первую очередь, подписанием Лиссабонского договора.

 
 
 
 
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