Председательство ЧР в Евроcовете создаст 570 рабочих мест

Для председательства Чешской Республики в Совете Европейского Союза во второй половине 2022 года будет необходимо создать около 570 новых рабочих мест на основании трудового контракта на ограниченный срок. Более подробное бюджетное распределение правительство представит к концу апреля 2019 года.

По данным информационного агентства ČTK, председательство Чешской Республики в 2022 году будет гораздо более сложным и затратным, чем в 2009 году. Основная причина – изменения законодательства ЕС, вызванные, в первую очередь, подписанием Лиссабонского договора.