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Председательство Чехии в ЕС в 2022 году – 200 сотрудников и 1,2 миллиарда крон

Антон Каймаков
14-10-2019
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Правительство Чехии приняло бюджет на обеспечение председательства страны в Евросоюзе во второй половине 2022 года. На финансирование всех мероприятий, связанных с этим периодом, будет выделено 1,24 миллиарда крон (47,7 миллиона евро). На период, когда Чехия в своих руках будет держать бразды правления в ЕС, чешскими ответственными учреждениями будет дополнительно принято на работу 200 сотрудников.

Социал-демократы, входящие в правящую коалицию, данный финансовый плен критикуют. Они считают, что финансирование и кадровое обеспечение периода председательствования в ЕС – недостаточны.

 
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