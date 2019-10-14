Председательство Чехии в ЕС в 2022 году – 200 сотрудников и 1,2 миллиарда крон

Правительство Чехии приняло бюджет на обеспечение председательства страны в Евросоюзе во второй половине 2022 года. На финансирование всех мероприятий, связанных с этим периодом, будет выделено 1,24 миллиарда крон (47,7 миллиона евро). На период, когда Чехия в своих руках будет держать бразды правления в ЕС, чешскими ответственными учреждениями будет дополнительно принято на работу 200 сотрудников.

Социал-демократы, входящие в правящую коалицию, данный финансовый плен критикуют. Они считают, что финансирование и кадровое обеспечение периода председательствования в ЕС – недостаточны.