Председателем партии ТОР-09 стала парламентарий Маркета Пекарова-Адамова

На съезде оппозиционной партии ТОР-09, который прошел 23 и 24 ноября в Праге, был избран новый председатель, которым стала депутат парламента Маркета Пекарова-Адамова. В ходе голосования она обошла второго претендента – сенатора Томаша Чернина, набрав более 50% голосов. 35-летняя Пекарова-Адамова училась в Карловом университете и Техническом университете, работала в компании T-Mobile. В ТОР-09 состоит с 2009 г.

Новому председателю предстоит готовить партию к следующим парламентским выборам 2021 года и к краевым выборам и выборам в Сенат, которые пройдут уже в 2020 году. В настоящее время ТОР-09 занимает лишь 7 из 200 кресел в нижней палате парламента Чехии. «Энергию граждан, которую мы чувствовали на Летенском поле при праздновании юбилей 17 ноября, мы должны переплавить в силу, чтобы в последующие годы нами не правили олигархи при поддержке коммунистов», – подчеркнула в своей речи Пекарова-Адамова.