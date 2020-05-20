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Председателем Наивысшего суда Чехии назначен Петр Андялоши

Катерина Айзпурвит
20-05-2020 oбновлено
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20 мая президент Чехии Милош Земан назначил новым председателем Наивысшего суда Петра Андялоши. Пост оставался вакантным, после того как в феврале его предыдущий глава Павел Шамал перешел в Конституционный суд.

Петр Андялоши работает в Наивысшем суде с 2017 г. Он окончил юридический факультет университета им. Масарика в Брно и в 1996 г. стал судьей, председателем сената областного суда в Оломоуце. С 1999 г. занимал пост предателя сената оломоуцкого филиала Краевого суда в Остраве. В 2004 г. стал спикером Верховного суда в Оломоуце.

Председатель Наивысшего суда Чехии назначается сроком на 10 лет президентом республики. Единственным условием при выборе кандидат должен быть из числа действующих судей Наивысшего суда.

 
 
 
 
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