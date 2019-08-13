Председатель SPD Томио Окамура должен принести извинения Институту независимой журналистики

Городской суд Праги вынес решение, согласно которому депутат парламента, председатель движения «Свобода и прямая демократия» SPD Томио Окамура должен принести извинения Институту независимой журналистики, который размещает публикации на сайте HlídacíPes.org. В своем посте в Facebook Томио Окамура назвал данный сайт «занимающийся обманом», связанным с миллиардером Джорджем Соросом и «помойной ямой». Адвокат Томио Окамуры сообщил журналистам, что политик подаст апелляцию на решение суда.

Комментарии со стороны Окамуры последовали за публикацией, появившейся на сайте в декабре 2017 г., автор которой утверждала, что политик в своей декларации об имуществе не указал долю, которой владеет в одном из пражских ресторанов. Сообщить об этом политик был обязан, если сумма превышает 100 000 крон. В ходе сегодняшнего заседания суда было озвучено, что Окамура продал долю за 20 000 крон.