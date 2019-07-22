Председатель социал-демократов заявил, что не будет менять кандидата на пост министра культуры

Председатель социал-демократической партии Чехии Ян Гамачек заявил, что не планирует менять кандидатуру Михала Шмарды, выдвинутого на пост министра культуры. Также Гамачек исключает, что сам временно возглавит Минкульт. Председатель ЧСДП выразил надежду, что решение вопроса будет найдено после встречи премьер-министра Андрея Бабиша с президентом Милошем Земаном, запланированная на 24 июля.

12 июля глава государства подтвердил Яну Гамачеку, что 31 июля примет отставку действующего министра культуры Антонина Станека, против которой ранее выступал. Милош Земан также сообщил, что ожидает решения по новой кандидатуре от президиума ЧСДП, которое и было принято на прошлой неделе. Перед этим президент выражал сомнения в том, что Mихал Шмарда займет эту должность.

Неопределенная ситуация со сменой министра культуры, портфелем которого в коалиционном кабинете распоряжаются социал-демократы, вызвала опасность отставки всего кабинета.