Председатель Сената ЧР возложил цветы к памятнику американским солдатам, освобождавшим Пльзень в мае 1945 г.

В Пльзене председатель Верхней палаты парламента Чешской Республики Милош Выстрчил возложил цветы к памятнику «Спасибо, Америка!», посвященному американским солдатам, освобождавшим город от нацистов в мае 1945 г. В своей речи Выстрчил выразил благодарность военным США и других стран, участвовавших в освобождении территории сегодняшней Чехии от немецкой оккупации. В церемонии также принял участие сенатор из Пльзеня Лумир Ашенбреннер.

«Для меня освобождение Пльзеня означает освобождающее дыхание Запада, поскольку дыхания с Востока было достаточно, включая Прагу, и я рад, что с запада пришла американская армия. Я немного жалею, что демаркационная линия была проведена таким образом и не продвигалась дальше на восток, однако там были некие договоренности, которые следовало выполнять», – прокомментировал спикер в интервью ЧТК события 75-летней давности. Он также сказал, что вместе с американской армией в Пльзень пришла часть западной культуры, которая ощущается и сегодня в дни празднования Победы.

В этом году традиционные «Торжества свободы», в ходе которых проходит парад старинных автомобилей времен Второй мировой воны, были отменены в связи с пандемией.