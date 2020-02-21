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Председатель Сената ЧР назвал письмо посольства КНР по поводу визита на Тайвань «вмешательством в суверенитет»

Катерина Айзпурвит
21-02-2020
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По данным издания Deník N, Министерство иностранных дел Чешской Республики выразило протест в связи с посланием, отправленным посольством Китая председателю Сената Ярославу Кубере. В письме, посланном более месяца назад, сообщалось, что если спикер не пересмотрит свое решение о визите на Тайвань, за это «заплатят» чешские предприятия, которые ведут бизнес с КНР.

Милош Выстрчил, занявший пост Ярослав Куберы, скоропостижно скончавшегося 20 января, расценивает послание посольства КНР как «угрозы» и «вмешательство в суверенитет Чехии». «Мы уже работаем над этим вопросом», – сообщил изданию Deník N министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, отказавшийся от дальнейших комментариев.

 
 
 
 
 
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