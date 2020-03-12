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Председатель Сената ЧР Милош Выстрчил намерен вернуться к вопросу об отзыве посла КНР

Катерина Айзпурвит
12-03-2020
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Председатель Верхней палаты парламента Милош Выстрчил заявил, что намерен продолжить обсуждение с министром иностранных дел Томашем Петршичеком и президентом страны Милошем Земаном вынесение требования об отзыве Китаем своего посла.

11 марта главы парламента, премьер-министр, члены кабинета и президент республики в совместном заявлении осудили письмо посольства Китая. При этом однако большинством голосов было отклонено предложение о выдвижении в адрес Пекина требования сменить главу китайской дипмиссии.

В январе текущего года посольство КНР в Чехии настоятельно рекомендовало занимавшему на тот момент пост спикера Сената Ярославу Кубере отказаться от поездки на Тайвань. В противном случае, указывалось в письме, адресованном Пражскому Граду и обнаруженном в офисе главы Сената, в отношении чешских предпринимателей и политиков может быть предпринят ряд ответных мер, в том числе отказ в предоставлении китайской визы. Ярослав Кубера скоропостижно скончался в январе текущего года. Поездка на Тайвань нового спикера Милоша Выстрчила пока не может состояться в связи с эпидемией коронавируса.

Катерина Айзпурвит
12-03-2020
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