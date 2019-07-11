Председатель сената ЧР Кубера передал послу РФ резолюцию, осуждающую намерение признать участников оккупации Чехословакии в 1968 году ветеранами войны

Председатель сената ЧР Ярослав Кубера (от гражданских демократов - ODS) в среду вечером, 10 июля, передал российскому послу Александру Змеевскому резолюцию верхней палаты, в которой осуждено намерение признать участников оккупации Чехословакии в 1968 году ветеранами войны. По информации, полученной от Чешского информационного агентства (ČTK), Змеевский повторил свое прежнее утверждение, что речь шла о инициативе двух депутатов, от которой дистанцировалось российское правительство. Данная инициатива, обнародованная в июне текущего года, вызвала резкую критику в Чешской Республике и Словакии, более того, Александр Змеевский был вызван на встречу с президентом Милошем Земаном.

По словам Ярослава Кучеры, во время личной встречи с российским послом, тот подтвердил, что речь шла о предложении двух отдельных российских депутатов, которое не нашло поддержки в правительстве. Кроме того, Александр Змеевский подчеркнул, что посольство Российской Федерации в Чехии также негативно относится к данной инициативе, и уверил, что Россия всецело поддерживает Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чешской Республикой и Российской Федерацией, подписанный президентами обеих стран в августе 1993 года. Данное соглашение ясно указывает на желание обоих государств в рамках сотрудничества «покончить с тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории».

Далее Александр Змеевский отметил, что президент РФ Владимир Путин также осудил законопроект, предоставляющий статус ветеранов боевых действий участникам вторжения в Чехословакию в 1968 году, отметив, что данная инициатива - второстепенное и малозначимое явление, которое Чешскую Республику не должно беспокоить.