Председатель правительства рассказал об инновационной стратегии Чехии

Катерина Айзпурвит
18-02-2019
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Инновационная стратегия, принятая на период с 2019 по 2030 год, по словам премьер-министра Андрея Бабиша, должна приблизить Чехию к реализации конечной продукции и созданию добавленной стоимости. По словам кабинета, Чехия должна поставить цель в течение ближайших 11 лет попасть в высшую европейскую лигу в области инноваций.

Среди основных шагов для решения этой задачи премьер назвал финансирование исследований, поддержку стартапов и спин-офф компаний, изменение патентной политики, переход на цифру, изменение налоговых отчислений на развитие науки и рекламирование страны за рубежом.

 
 
 
 
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