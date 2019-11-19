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Председатель партии христианских демократов покидает свой пост из-за смерти супруги

Катерина Айзпурвит
19-11-2019
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Председатель партии христианских демократов (KDU-ČSL) Марек Выборны в январе 2020 г. покинет свой пост по семейным обстоятельствам. В сентябре его супруга внезапно скончалась из-за болезни сердца, и Выборны, который также является депутатом парламента, должен самостоятельно заботиться о трех маленьких детях.

«Я прежде всего отец, а уже потом политик», – объяснил свое решение Марек Выборны, который сохранит депутатский мандат. Новый председатель будет избран на партийном съезде 25 января 2020 года. В нижней палате парламента христианские демократы занимают 10 кресел из 200.

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