Председатель парламента: Выводы Еврокомиссии о конфликте интересов премьера – лишь одна из точек зрения

Катерина Айзпурвит
02-12-2018
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В интервью Чешскому телевидению председатель нижней палаты парламента, член движения ANO Радек Вондрачек оценил выводы юристов Еврокомиссии о личной заинтересованности премьера Бабиша в коммерческой успешности принадлежащего холдинга Agrofert как «всего лишь одну из юридических интерпретаций» этого вопроса.

По мнению Радека Вондрачека, премьер-министр Андрей Бабиш сделал все, что позволяло ему чешское законодательство, чтобы дистанцироваться от ранее имевшейся у него собственности. Также глава парламента отверг в контексте данного дела определение «коррупция», поскольку понимает этот термин как «получение взятки».

В Чехии обсуждаются подозрения, выдвинутые юристами Еврокомиссии, что при выделении европейских субсидий фирмам, входящим в холдинг Agrofert, у премьер-министра Чехии Андрея Бабиша произошел конфликт интересов. Холдинг Agrofert, которым до 2014 г. руководил Андрей Бабиш, а до 2017 г. являлся его владельцем, состоит из более чем 250 компаний.

Катерина Айзпурвит
02-12-2018
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