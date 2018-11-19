Председатель парламента ЧР назначил заседание о вотуме недоверия правительству на 23 ноября

Председатель Нижней палаты чешского парламента Радек Вондрачек назначил на 9 ч утра в пятницу, 23 ноября, проведение заседания по вопросу о выражении вотума недоверия коалиционному правительству партии ANO и социал-демократов. Созыва внеочередного заседания потребовали депутаты от оппозиционных партий после появления новых фактов в деле «Гнездо аиста» о злоупотреблении евросубсидиями, обвиняемыми по которому выступает глава кабинета и лидер ANO Андрей Бабиш и двое его взрослых детей.

Оппозиция призвала премьера уйти в отставку после появления видеозаписи, на которой его сын Андрей утверждает, что с целью воспрепятствования дачи им показаний он был насильно вывезен в аннексированный Россией Крым.

Для выражения правительству вотума недоверия требуется не менее 101 голоса из 200 депутатов, в то время как оппозиция располагает 92 голосами. Для получения большинства необходимо привлечь не менее 9 депутатов из числа правящей коалиции и поддержавших ее коммунистов. Известно, что ни один член фракции ANO не намерен поддержать вотум. Компартия рассмотрит этот вопрос 20 ноября, социал-демократы – 21 ноября. Президент Земан уже заявил, что в случае падения кабинета он поручит формирование нового правительства вновь Андрею Бабишу.