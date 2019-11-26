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Председатель Конституционного суда призвал к реорганизации всей системы судов Чехии

Антон Каймаков
26-11-2019 oбновлено
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Глава Конституционного суда Чешской Республики Павел Рыхетский считает необходимым осуществить реорганизацию системы судов государства. На конференции в Сенате, посвященной юридической системе, председатель Конституционного суда заявил о наличии дисбаланса в количестве действующих судей в разных регионах – где-то работают десятки судей, а в иных районах лишь единицы. Все это, по словам Рыхетского, связано с тем, что административно-территориальное разделение страны подверглось изменениям, а схема судов осталась прежней еще со времен существования районов, которые официально уже упразднены.

 
 
 
 
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