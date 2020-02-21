Председатель компартии Войтех Филип выписан из больницы после инфаркта

как сообщает пресс-служба коммунистической партии Чехии и Моравии, председатель партии Войтех Филип выписан из больницы. 19 февраля политик был срочно госпитализирован из штаб-квартиры партии во Всеобщую факультетскую больницу с подозрением на инфаркт.

Политику была проведена операция по увеличению проходимости сосудов. Главврач больницы сообщил, что подозрение на инфаркт у Войтеха Филипа подтвердилось, однако болезнь удалось пресечь в ранней стадии, и пациент вскоре может вернуться к работе.