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Председатель компартии Войтех Филип попал в больницу с подозрением на инфаркт

Катерина Айзпурвит
19-02-2020
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Председатель компартии Чехии и Моравии Войтех Филип 19 февраля был срочно госпитализирован с подозрением на инфаркт. Во Всеобщую факультетскую больницу он был доставлен на «скорой помощи» из штаб-квартиры компартии.

Сообщение, появившееся в газете Právo, агентству ЧТК подтвердила пресс-служба компартии. В середине рабочего дня Войтех Филип как зампредседателя Нижней палаты должен был участвовать в церемонии принесения присяги новым омбудсменом, которым был избран Станислав Кршечек. Присягу нового омбудсмена примет зампредседатель парламента Томио Окамура, лидер партии «Свобода и прямая демократия».

 
 
 
 
 
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