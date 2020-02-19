Председатель компартии Войтех Филип попал в больницу с подозрением на инфаркт

Председатель компартии Чехии и Моравии Войтех Филип 19 февраля был срочно госпитализирован с подозрением на инфаркт. Во Всеобщую факультетскую больницу он был доставлен на «скорой помощи» из штаб-квартиры компартии.

Сообщение, появившееся в газете Právo, агентству ЧТК подтвердила пресс-служба компартии. В середине рабочего дня Войтех Филип как зампредседателя Нижней палаты должен был участвовать в церемонии принесения присяги новым омбудсменом, которым был избран Станислав Кршечек. Присягу нового омбудсмена примет зампредседатель парламента Томио Окамура, лидер партии «Свобода и прямая демократия».