Председатель коалиционной ЧСДП сообщил главе кабинета о «нереалистичности» проекта бюджета на 2020 г.

Председатель социал-демократов Ян Гамачек направил председателю коалиционного правительства, лидеру движения ANO Андрею Бабишу письмо, в котором сообщает, что проект бюджета на 2020 год нельзя считать реалистичным. Гамачек указывает на то, что в министерства, возглавляемые социал-демократами, направляется недостаточно средств, необходимых для реализации правительственной программы. При этом председатель ЧСДП надеется «прийти к договоренности по вопросу бюджета».

Еще в июне текущего года министры от социал-демократов не поддержали предложенные лимиты бюджетных расходов. На прошлой неделе руководство ЧСДП сообщило, что их министерствам не хватает более 20 млрд крон. Ранее глава кабинета посоветовал социал-демократам «больше экономить».