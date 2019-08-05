Председатель коалиционной ЧСДП сообщил главе кабинета о «нереалистичности» проекта бюджета на 2020 г.

Катерина Айзпурвит
05-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Председатель социал-демократов Ян Гамачек направил председателю коалиционного правительства, лидеру движения ANO Андрею Бабишу письмо, в котором сообщает, что проект бюджета на 2020 год нельзя считать реалистичным. Гамачек указывает на то, что в министерства, возглавляемые социал-демократами, направляется недостаточно средств, необходимых для реализации правительственной программы. При этом председатель ЧСДП надеется «прийти к договоренности по вопросу бюджета».

Еще в июне текущего года министры от социал-демократов не поддержали предложенные лимиты бюджетных расходов. На прошлой неделе руководство ЧСДП сообщило, что их министерствам не хватает более 20 млрд крон. Ранее глава кабинета посоветовал социал-демократам «больше экономить».

Статьи на ту же тему
Антонин Станек, фото: ЧТК/Роман Вондроуш

Политический бой за Минкульт продолжается

В среду, спустя два месяца после подачи заявления об отставке, пост главы Минкульта Чехии официально покинул Антонин Станек. И. о.…
Фото: Герд Алтманн, Pixabay / CC0

Руководитель МВД не хочет инвестировать в кибернетическую защиту

Министр внутренних дел Ян Гамачек отказывается инвестировать средства в кибернетическую защиту своего ведомства. Обязательное для исполнения…
Фото: Томаш Адамец, ЧРо

Сенат рассматривает проект конституционной жалобы против президента Земана

На повестке дня Сената в среду значится особый пункт – рассмотрение текста конституционной жалобы против президента Милоша Земана.…
Далее об этом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30