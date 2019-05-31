Председатель коалиционной ЧСДП считает, что Agrofert должен вернуть евродотации, если они получены с нарушениями

Ян Гамачек, председатель социал-демократической партии, входящей в правительственную коалицию с ANO, считает, что если окажется, что субсидии Евросоюза были получены компанией Agrofert с нарушениями, фирма должна вернуть эти средства, или же государство должно их от предприятия потребовать. Так глава ЧСДП прокомментировал сообщение о предварительных результатах аудита, проведенного Еврокомиссией.

При этом, по словам Яна Гамачека, результаты аудита не повлияют на правительственную коалицию социал-демократов и движения ANO. Одновременно председатель ЧСДП сообщил, что обсудит с премьером ситуацию на заседании кабинета в понедельник, 3 июня.

Еврокомиссия обнаружила конфликт интересов в деятельности премьера Андрея Бабиша в связи с компанией Agrofert, ранее принадлежавшей действующему главе кабинета. По предварительным данным, Брюссель намерен затребовать возврата выделенных компании евросубсидий.